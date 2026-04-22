Завишени радиологични показатели: Ограничават водоподаването в 9 села в Димитровградско

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Водата от мрежата в 9 села в община Димитровград се ограничава за пиене и готвене. Причината са отклонения в качеството й по радиологични показатели. Това задължава водното дружество да осигурява водоноски в населените места. Подобни отклонения се откриват често във водата в региона.

Отклоненията в показателите са открити преди дни при периодични проби, които РЗИ взема, за да следи качеството на водата. От понеделник в Радиево, в Голямо Асеново, Малко Асеново и останалите села от Златополската мрежа има водоноски.

Според местната власт ситуацията не предизвиква паника сред жителите.

„Няма притеснение, селото е спокойно, хората се чувстват нормално, така че няма проблем. Водоноската е сложена от понеделник, хората има само една жена, която я ползва, но иначе по принцип хората ползват питейната вода, която се закупува“, обясни Иван Жечев, началник група “Патрулно постова дейност” ОДМВР-Варна.

Кметът обясни, че предстоят нови изследвания, които ще определят следващите действия.

„Показателите от понеделник и вторник са отрицателни. Чакаме третата проба днеска и вече в София ще се прати другата проба и ако излезне отрицателна, водоноската се маха. Ако излезне положителна, включваме нашата помпа и животът в Радиево пак се продължава по нормалния начин“, посочи той.

Кметът обясни, че въпросната помпа е собствен водоизточник на селото, който може да бъде използван при нужда.

По думите му в образователните институции - училище и детска градина, са взети мерки, като е осигурена минерална вода.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

#ограничаване на водоподаването #радиологично завишение #Димитровградско

