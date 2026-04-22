Татяна Дончева: БСП ще изчисти редиците си като идеология, профил и ценности

Смятам, че БСП, намирайки се в тази ситуация, ще се заеме с проблеми, които са замърляни и изоставени от години. Ще изчисти редиците си като идеология, като профил, като ценности, като хора — хора, които наистина са лоялни към формацията и биха работили за нея. Това заяви в "Денят започва" по БНТ лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Близкото бъдеще е като "Милан". И "Милан" е бил в трета група, после във втора, първа и шампион", каза Дончева.

Тя коментира кой в редиците на БСП иска оставката на председателя Крум Зарков.

"Има такива, които искат оставката. Това е предишното ръководство на партията, което докара партията до 1,8%. И искат оставката на Крум Зарков за това, че той за месец и половина не е успял да качи бариерата от 4%. Защото, ако бяха те, "със сигурност щяха да я качат до 44% и да спорят с Румен Радев за първото място в тези избори." Вчера е заседавало Изпълнителното бюро на партията. Те са взели решение да поискат отговорност от Националния съвет. И аз мисля, че резултатът от този Национален съвет ще бъде позитивен. Първо, защото в тези избори има два сериозни фактора. Единият е участието на БСП в предишното правителство, което беше замеряно с камъни и свалено с протестите от края на миналата година. Второто е появата на Румен Радев и огромните обществени очаквания, свързани с надеждите на хората той да разчисти Борисов и Пеевски от политическия терен. В крайна сметка хората съсредоточиха тези очаквания върху една персона. И резултатът на Радев е, смятам, убедителен, за да може да осъществи такива намерения. Дали ще успее или не — предстои да видим.Но тези два фактора бяха смазващи за БСП, защото и разрезите на социологическите сондажи показаха, че на практика БСП е загубила половината си вот към формацията на Румен Радев."

Според Дончева на старото ръководство на БСП "откровено липсваше политически усет и надделяваше политическата лакомия пред една трезва преценка за последиците от подобни действия."

"Сега те се явяват в ролята на ментори, след като са доказали, че нямат политически усет. Но ми се вижда проява на нахалство да кажеш, че точно новото ръководство разделяло партията. Гуцанов слушах вчера в едно интервю..." "Смятам, че "БСП - Обединена левица“ направи това, което беше по силите ѝ. Ако наистина 50% е „течът“, смятам, че сегашното ръководство е постигнало горе-долу кондиционните възможности от предишните избори — без излишни напъни, без наливане на допълнителни гласове, които не са на БСП, а са по друг начин сглобени."

