Николай Попов отчете като успех резултатите от вота на "Сияние"
След като останаха под чертата за влизане в парламента, от коалиция "Сияние" направиха и първи коментар след изборите. Те събраха близо 3% от гласовете на избирателите, а лидерът Николай Попов отчете като успех резултатите от вота.
По думите му това, което не им е достигнало, за да прескочат бариерата от 4%, са развити структури по места, с които да стигнат до повече хора. И допълни, че каузата на "Сияние" е и да помага - за това 16 200 евро ще бъдат дарени за закупуване на кувьоз в болницата в Пазарджик.
Николай Попов, лидер на коалиция "Сияние": "Не ни достигна това, което сега правим - гражданска мрежа по места. Нямахме застъпници, нямахме членове на комисии, нямахме хора, които по места да движат самата кампания. Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото се касае за човешки животи. До сега аз не видях и не чух от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решения по въпроса за убийствата по българските пътища."