Николай Попов отчете като успех резултатите от вота на "Сияние"

След като останаха под чертата за влизане в парламента, от коалиция "Сияние" направиха и първи коментар след изборите. Те събраха близо 3% от гласовете на избирателите, а лидерът Николай Попов отчете като успех резултатите от вота.

По думите му това, което не им е достигнало, за да прескочат бариерата от 4%, са развити структури по места, с които да стигнат до повече хора. И допълни, че каузата на "Сияние" е и да помага - за това 16 200 евро ще бъдат дарени за закупуване на кувьоз в болницата в Пазарджик.