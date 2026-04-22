Прокурорската колегия на ВСС ще проведе редовно заседание

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе редовно заседание днес. Това е първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.



В дневния ред на колегията не е включена точка, свързана с казуса около обвинител номер едно. Досега кадровиците отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната.



