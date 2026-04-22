Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство

Към момента в страната няма съобщен случай на пациент с антракс, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Във връзка с огнището на болестта в силистренското село Черногор, от Регионалната здравна инспекция – Силистра са предприели активно издирване на всички, осъществили контакт със заболели животни или консумирали заразена храна. Към момента са проучени 24-има души, които са насочени към личните лекари за антибиотична профилактика и медицинско наблюдение.

От МЗ призоваха гражданите да не консумират месо, месни продукти и мляко, които не са закупени от търговската мрежа и не са правилно термично обработени. При съмнение за консумация на месо или месни продукти със съмнителен произход в суров вид или недобре термично обработени, както и последваща поява на оплаквания от храносмилателната система, е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ, информирайки медицинските лица за вероятността от заболяване от антракс.

При съмнение за контакт със замърсени повърхности и предмети и поява на кожни оплаквания също е необходима консултация с лекар.

Антракс е лечимо бактериално заболяване, което протича с различни клинични прояви, в зависимост от начина на заразяване и причинителя – вдишване на прах, контакт с болни животни или със замърсени повърхности и предмети, консумация на недостатъчно добре термично обработени заразено месо или месни продукти. При консумация на заразено месо, вероятността от заразяване с антракс се определя от това дали е проведена термична обработка на дадената храна. Когато храната е термично обработена, се приема, че рискът е много малък.

Чревната форма на антракс може да протече с оплаквания като гадене, повръщане, болки в корема и кървава диария. Навременното антибиотично лечение има съществено значение. Всеки, консумирал съмнителна храна, трябва да се обърне към своя общопрактикуващ лекар или към инфекционист за преглед и назначаване на антибиотична профилактика, допълниха от Здравното министерство.