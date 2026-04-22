Проверяват дали месо от огнището с антракс в село Черногор е достигнало до магазините

В момента се прави проверка дали месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор е стигнало до магазините. Това съобщи министърът на земеделието и храните Иван Христанов след заседанието на Министерския съвет.

"Колегите от Българската агенция по безопасност на храните посетиха обект в Силистра. След разговори с конкретните животновъди формулират подозрения, че там може да има заболяване. Дават си сметка, че то е в резултат и на обективирани причини и наблюдения. В рамките на същия ден са взети лабораторни проби, изпратени са към референтна лаборатория и оттам констатират антракс", обясни министърът.

Той потвърди още, че моментално цялото място е затворено, така че да няма разпространение на заболяването. Предприети са и всички други мерки по протокол при такива заболявания.