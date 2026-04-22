БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс от огнището в Силистренско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, област Разград

Слушай новината

Съществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. От там уточняват, около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в с. Лъвино, община Исперих, област Разград.

На адреса на собственика в Исперих е открит хладилник с общо 45 консерви по 0,800 кг и по 0,400 кг. Обектът е запечатан, взети са проби за лабораторно изследване за антракс. Консервите са възбранени до излизане на резултатите.

На сметището край Лъвино са намерени труп на мъртво животно и торби с месо и месни заготовки, които се изследват. Мястото ще бъде дезинфекцирано.

Проследено е движението на четири автомобила на собственика на имота в Лъвино, регистрирани за превоз на животни. Колите са под охрана и от тях са взети проби за изследване на антракс. Два от автомобилите са засечени между Дулово и Шумен, трети е пътувал до Варна.

Заразени животни от Черногор са били преработвани в саздърма и в частен имот в град Сливо поле, област Русе. При проверката там инспекторите са намерили около 200 кг свинско и телешко месо, както и месни продукти. По данни на собственика те са били за лична консумация. Заради риска от антракс, пренесен от Черногор, наличното месо и месните продукти ще бъдат унищожени. Помещението и фризерите, в които те са били съхранявани, са запечатани до извършване на дезинфекция.

Проверен е и обект в с. Окорш, община Дулово, област Силистра. В него собственикът на стопанството с антракс е приготвял храни за лична консумация, както и продукти на ишлеме. По данни на самия стопанин той е направил 72 консерви. От тях са установени и унищожени 68. Останалите четири вече са изядени. Мястото е дезинфекцирано.

Към момента са установени 14 човека, имали контакт с огнището на антракс. Те се лекуват превантивно с антибиотици под лекарско наблюдение.

Паралелно с проследяването на движението на заразените животни продължава работата в огнището на антракс в Черногор. Оборът, фуражният сектор и терените на 700 м около тях са дезинфекцирани, обработено е и торище близо до стопанството. В селото са ваксинирани всички 407 застрашени животни – кози, овце, биволи, коне и едно магаре.

#област Силистра #антракс #БАБХ

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026"
3
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
4
Какво показват преференциите на вота в София?
5
Бойко Борисов: Сега има едноличен модел "Радев" с пълната власт (ОБЗОР)
6
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Още от: Регионални

Агенцията по храните затвори още две кланици
„За миене става, за пиене – не": Водна криза в 9 села в община Димитровград
Чете се за: 02:17 мин.
Мащабно учение за действия при бедствени ситуации на Летище Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Чете се за: 03:07 мин.
Служител на АПИ е задържан за шофиране в нетрезво състояние
Чете се за: 00:37 мин.
Полицията в Разград е задържала фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на Земята
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ