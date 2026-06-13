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Джордж Ръсел спечели квалификацията в Каталуня и ще потегли от полпозишън

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Спорт
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Пилотът на Мерцедес изпревари Люис Хамилтън в оспорвана битка за първата позиция, а лидерът в шампионата Кими Антонели остана трети

Джордж Ръсел спечели квалификацията в Каталуня и ще потегли от полпозишън
Снимка: AP Photo

Джордж Ръсел продължи впечатляващото си представяне през уикенда за Гран при на Каталуня, след като спечели квалификацията и си осигури първа стартова позиция за неделното състезание във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес записа най-бърза обиколка от 1:14.679 минути на пистата край Барселона и затвърди отличната си форма, след като беше най-бърз в първата и третата свободна тренировка, а във втората остана непосредствено зад лидера.

Квалификационната сесия започна със закъснение от около 15 минути заради инцидент на Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари катастрофира още преди да направи първата си бърза обиколка и в крайна сметка остана десети на стартовата решетка.

До Ръсел на първа редица ще застане Люис Хамилтън. Седемкратният световен шампион изостана само с 0.064 секунди от своя сънародник и също демонстрира силно темпо в квалификацията.

Втората стартова редица ще бъде оглавена от лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианецът остана на малко повече от три десети от времето на Ръсел и ще стартира редом до действащия световен шампион Ландо Норис, който беше само с три хилядни по-бавен от пилота на Мерцедес.

Третата редица ще бъде изцяло заета от пилоти на Ред Бул – Макс Ферстапен и Исак Хаджар. Зад тях се нареди Оскар Пиастри с Макларън, следван от Лиъм Лоусън, Нико Хюлкенберг и Льоклер.

След убедителното си представяне в квалификацията Ръсел ще бъде сред основните фаворити за победата в неделното състезание, където ще се опита да превърне силния си уикенд в максимален резултат.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

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