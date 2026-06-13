Джордж Ръсел спечели квалификацията в Каталуня и ще потегли от полпозишън

Джордж Ръсел продължи впечатляващото си представяне през уикенда за Гран при на Каталуня, след като спечели квалификацията и си осигури първа стартова позиция за неделното състезание във Формула 1.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell on pole, Hamilton on the front row with Antonelli and Norris just behind



Can't wait for Sunday's race!#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/ICfPdmvQrY — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Пилотът на Мерцедес записа най-бърза обиколка от 1:14.679 минути на пистата край Барселона и затвърди отличната си форма, след като беше най-бърз в първата и третата свободна тренировка, а във втората остана непосредствено зад лидера.

Квалификационната сесия започна със закъснение от около 15 минути заради инцидент на Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари катастрофира още преди да направи първата си бърза обиколка и в крайна сметка остана десети на стартовата решетка.

До Ръсел на първа редица ще застане Люис Хамилтън. Седемкратният световен шампион изостана само с 0.064 секунди от своя сънародник и също демонстрира силно темпо в квалификацията.

Втората стартова редица ще бъде оглавена от лидера в генералното класиране Кими Антонели. Италианецът остана на малко повече от три десети от времето на Ръсел и ще стартира редом до действащия световен шампион Ландо Норис, който беше само с три хилядни по-бавен от пилота на Мерцедес.

Третата редица ще бъде изцяло заета от пилоти на Ред Бул – Макс Ферстапен и Исак Хаджар. Зад тях се нареди Оскар Пиастри с Макларън, следван от Лиъм Лоусън, Нико Хюлкенберг и Льоклер.

След убедителното си представяне в квалификацията Ръсел ще бъде сред основните фаворити за победата в неделното състезание, където ще се опита да превърне силния си уикенд в максимален резултат.