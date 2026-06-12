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Протестите в Албания не вредят на пътя и към ЕС

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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Чете се за: 03:40 мин.
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Министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа коментира в отговор на въпрос на журналиста от БНТ в Тирана, който е заедно с група водещи медии от страни от ЕС, че българското малцинство е част от деветте малцинства, които Албания е признала. Според него властите в Тирана разполагат с много солидна национална правна уредба в тази област.

„Не само че имаме закон и структури, които се занимават с националните малцинства, но сме направили и нещо, което не всеки прави навсякъде и което не се прави дори в някои части на Европейския съюз. Приели сме законодателство, което позволява на гражданите на Албания да се самоопределят. Всеки, който заяви: „Аз съм българин“, има право да се самоопредели като такъв. Той трябва да премине през комисия и да представи основанията си. И това е част от една от най-основните свободи, от които се ползва всеки.“

Според албанския министър страната разполага със специално законодателство за националните малцинства по отношение на техния език, културно наследство, обичаи и всички останали аспекти, като това не представлява проблем.

„Положението на националните малцинства в Албания е изцяло в съответствие с нашето национално законодателство и международното законодателство.“

Това е и част от оценката, която според министър Ходжа властите в Тирана получават всяка година, включително от Европейската комисия. Докладът за напредъка на ЕК е категоричен в тази посока, според него. По отношение на другия въпрос на БНТ дали продължаващите вече 12 дни протести в Албания срещу проекта на зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър - за изграждане на луксозен курорт на стойност 4 млрд. щатски долара в защитената екологична територия на полуостров Звърнец до град Вльора, и дали те няма да забавят пътя на Тирана към ЕС, Ферит Ходжа заяви:

„Протестите не вредят на интеграцията, те показват, че Албания има демокрация. Протестите показват, че имаме свобода, че хората могат да излязат на улицата и да искат това, което искат.“

Според него няма връзка между протестите и преговорите за присъединяването на Албания към ЕС.

„Гражданите имат право да протестират, докато ние си вършим работата. Протестите са част от ежедневието, те съществуват и в други страни. В нашата страна само по време на комунизма не можехме да протестираме.“

Албанският външен министър бе категоричен, че Тирана ще затвори до края на 2027 г. всички клъстери от преговорния процес с ЕС и ще бъде готова да се присъедини през 2030 г. Ходжа коментира пред група европейски журналисти, че 23 години след като в Солунския дневен ред беше поет ангажимент страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС, тяхната перспектива трябва да се реши позитивно и че разширението е уникален проект на ЕС.

#Ферит Ходжа #пътят към ЕС #Албания #протести

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