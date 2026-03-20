Хималайските ледници се топят два пъти по-бързо и застрашават милиарди хора

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:47 мин.
По света
изграждат ледено селище хималаите
Ледниците в Хималаите, които осигуряват жизненоважен източник на прясна вода за около два милиарда души, се топят два пъти по-бързо в сравнение с 2000 г., предупреждава доклад.

Планинската верига Хиндукуш-Хималаи, съдържа най-големите запаси от лед и сняг извън Арктика и Антарктида и подхранва поне 10 големи азиатски речни системи, които са в основата на водната, продоволствената и енергийната сигурност на континента.

Около една трета от този лед обаче се намира в зони, силно уязвими към бързото затопляне.

Средната скорост на загуба на лед в региона почти се е удвоила - от около 34 сантиметра годишно преди 2000 г. до 73 сантиметра годишно след това, сочат две изследвания на базирания в Катманду Международен център за интегрирано планинско развитие.

„Това не е далечен проблем, а криза, която се развива в реално време“, заяви генералният директор на центъра Пема Гямцо, предаде АФП.

От 1975 г. насам регионът е загубил до 27 метра дебелина на ледниците, а между 1990 и 2020 г. около 12 процента от площта им е изчезнала.

Повишаващите се температури означават, че ледниците „не могат да възстановят масата си“, обясни водещият автор на изследването Фарук Азам.

Той призова за намаляване на емисиите на черен въглерод, отделян при изгарянето на изкопаеми горива, отпадъци и други материали, който ускорява процеса на топене.

