Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната за изборите на 19 април. Заявлението се подава писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.



44 хиляди наши сънародници вече са подали заяления. С 10 хиляди повече в сравнение подадените на предходните избори. До 28-март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.



В понеделник на брифинг на Kоординационния съвет за подготовка за изборите стана ясно, че в Лондон вероятно ще бъдат разкрити 7 секции за гласуване.

Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския Съюз има ограничение на изборните секции до 20. Предприети са действия за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически и консулски представителства.