Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли преговори САЩ – Иран или не?

Нова размяна на удари между Иран и Израел и продължаваща неяснота - водят ли се или не преговори за край на войната. Вашингтон продължава да твърди, че разговори има, дори се съобщава за евентуални преки преговори в столицата на Пакистан – Исламабад тази седмица. Техеран заяви, че Тръмп използва фалшиви новини за да манипулира пазарите. След рязко и кратко поевтиняване петролът отново надхвърли 100 долара за барел.

Белият дом заяви, че плановете за преговори с Иран остават "обтекаеми", предава БиБиСи. Техеран отрече да се водят разговори, но обяви, че чрез посредници е получил "точки" с предложения от Съединените щати. Израелски анонимни източници твърдят пред Ройтерс, че Тръмп изглежда решен да постигне споразумение, но е много малко вероятно, че Иран ще приеме американските искания при нов кръг преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че има много голям шанс да сключим споразумение. Така че даваме пет дни и след това ще видим какво ще стане."

Израелският премиер Нетаняху свиква съвещание по плановете на Тръмп за споразумение. Според американския президент неговият специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са имали контакти с неназован ирански представител.

Влиятелният председател на иранския парламент Мохамад Галибаф, който според израелски и други източници е разговарял с Вашингтон, нарече твърдението "фалшива новина". Иранският външен министър Абас Арагчи обаче спомена за инициативи за намаляване на напрежението. Европейски представител заяви, че няма преки преговори между Съединените щати, но Египет, Пакистан и държави от Персийския залив предават послания. Катар отрече посредничество.

Маджед ал Ансари, говорител на МВнР на Катар: "Искам да подчертая, че в момента няма преки усилия на Катар за посредничество между двете страни. Нашият фокус е изцяло върху защита на нашата страна и справяне със загубите вследствие различни нападения."

Според пакистански представител американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, както и Уиткоф и Къшнър ще се срещнат с ирански представители в Исламабад тази седмица. Според тази версия договорката е била постигната след телефонен разговор между Тръмп и командващия въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир. Въпреки дипломатически сигнали от Вашингтон конфликтът не стихва.

Израел обяви, че ще окупира Южен Ливан до река Литани, или около една десета от територията на страната, където са позициите на проиранската групировка Хизбула.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "И петте моста на река Литани, които се използват от Хизбула за прехвърляне на терористи и оръжия, бяха взривени, а израелските сили ще контролират останалите мостове и зоната за сигурност до Литани. Принципът е ясен: Има терор и ракети, няма къщи и няма жители, а вътре е израелската армия. Няма да позволим ситуацията от 7 октомври да се повтори."

И докато Тръмп твърди, че режимът в Техеран се разпада в този момент - беше избран наследник на убития при израелски удар миналата седмица Али Лариджани. Новият ръководител на Върховния съвет за национална сигурност е бившият командващ на иранските революционни гвардейци Мохамад Бакер Золгадр.