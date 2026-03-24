Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекуалции на борсите

Цените на петрола остават високи и отново са над 100 долара за барел.

По информация на "Файненшъл таймс" около 15 минути преди поста на президента Доналд Тръмп за "продуктивни" разговори с Иран, търговци са направили сделки на стойност 580 милиона долара. Това означава, че хиляди барели петрол са сменили собствениците си. С посланието си американският президент предизвика спад на цените на черното злато и безпокойство на пазарите, коментират анализатори. От Белия дом отричат членове на администрацията да са замесени в нелоялни практики и опити конкретни лица да се облагодетелстват от движението на пазарите.

Подобни резки движения на борсите се наблюдаваха и при американската операция срещу Венецуела.