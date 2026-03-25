Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че преговорите с Техеран продължават.

На въпрос за 15-точковия мирен план, тя заяви, че информациите, които са изтекли в медиите са спекулативни. Тя обясни, че има "елементи на истина, но и недостоверни твърдения." Левит предупреди, че американският президент Доналд Тръмп "предпочита мира, но е готов да отвори ада".

На брифинг тази вечер тя заяви, че "ако Иран не приеме реалността, ако не осъзнае, че е победен военно, и че в бъдеще ще бъде побеждаван, тогава Доналд ще се погрижи Ислямската република да бъде ударена по-силно от всякога." Говорителят на Белия дом посочи още, че няма времева рамка за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но заяви, че администрацията на Доналд Тръмп работи за възможно най-бързото отваряне на морския път.