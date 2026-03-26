начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Щаб за справяне с кризата: Синдикатите поискаха подкрепа за бизнеса заради скъпия ток

Настоящият български премиер е бил правомерно освободен предсрочно от поста подуправител на БНБ. Това става ясно от оповестено заключение на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз. То е във връзка с жалба, която е анонимна.

Според генералния адвокат националното право може да разшири приложението на условията за предсрочно освобождаване спрямо подуправителите на централните банки в страните от ЕС. Тези условия са предвидени в Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

Щаб за справяне с кризата е обсъдил служебният кабинет със синдикатите, стана ясно след среща в МС с КТ „Подкрепа“ и КНСБ. От „Подкрепа“ са поискали създаване на фонд „Кризи“, захранван от фискалния резерв, а КНСБ – подкрепа за транспортния бранш, таван на надценките на стоките и помощ за бизнеса заради скъпия ток.

Близо час продължи срещата на служебната власт с представителите на синдикатите. След нейния край профсъюзите обявиха какво е обсъдено – създаване на специален щаб за овладяване на кризата, в който да влязат представители на НАП, КЗК и КЗП. Съответно те са поискали да има фонд, който да не зависи от това дали държавата е в ситуация на бюджет с удължено действие, и да осигурява средства за покриване на критични ситуации като тази с цените на горивата.

От КНСБ призоваха за много по-широка подкрепа за бизнеса, който поема най-голямото натоварване.

Любослав Костов от КНСБ: „Мерки, които да гарантират, че хората няма да загубят покупателна способност – това се случва в момента. Предложихме различни решения, например да се субсидира публичният транспорт, така че да не се вдига цената на услугата. Да има таван на надценките, тъй като е видно, че при храните разликата от едро до дребно достига до 90 процента, по начин, който да не засяга българския производител. Да се подпомага и бизнесът заради високите цени на електроенергията. Да се гарантират мерки, които поне да не намаляват покупателната способност. Премиерът обеща да разгледа нашите предложения и тези на бизнеса.“

Йоанис Партеонис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: „Това, което смятат да направят, е да бъде създаден щаб, в който да бъдат включени представители на трите основни контролни институции в страната – КЗК, НАП и КЗП. Предложихме на правителството да бъде създаден специален фонд или друг инструмент, наречен „Кризи“, който да отговаря на последователните кризи през последните 15 години. Финансирането може да стане от фискалния резерв.“

Синдикатите призоваха правителството, въпреки служебния му мандат, да започне изработването на редовен бюджет, тъй като няма време и държавата не може да бъде оставена в ситуация на удължена бюджетна рамка.

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Президентът Йотова: Животът на кирилицата продължава оттук нататък и в дигиталния век
Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
