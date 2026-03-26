Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи

Щастлива развръзка за шестте бика, влезли у нас от Република Северна Македония, за които БНТ съобщи вчера - всички те ще бъдат върнати живи обратно в родната си държава.

След издирване на собствениците, властите от двете страни на границата са установили, че всички те са държавна собственост на Република Северна Македония. Така след завършването на чисто техническите и документални процедури, предстои биковете да тръгнат обратно към Република Северна Македония в края на тази седмица или началото на другата.