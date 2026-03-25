Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Шест бика прекосиха границата между България и РСМ – каква ще е съдбата им?

Любопитен казус между България и Република Северна Македония – шест бика са прекосили границата и така се оказали в ситуация с три въпросителни: да бъдат умъртвени, да бъдат върнати на собствениците си в Северна Македония или да останат у нас под формата на хранителна банка.

Животните забелязва кметът на село Гюешево, близо до границата със Северна Македония. За да ги заловят, служители на общинската охрана в Кюстендил и "Гранична полиция" първо ги упояват, а след това транспортират до този временен животновъден обект.

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: "Където в момента ги изхранваме и отглеждаме, става въпрос за 6 животни, които, преди минути излязоха всички проби, и шестте са абсолютно здрави. Всички взети проби са отрицателни."

Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Две от животните са с ушни марки, идентифицирани откъдето се и разбра, че всъщност ушните марки са за РСМ."

Според европейското законодателство, след като животно е влязло от страна извън Съюза, то следва да бъде умъртвено.

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: "На практика пътищата са или евтаназия, но животните са здрави, което означава, че може да се избегне евтаназията, могат да бъдат дадени за хранителна банка, което е вторият вариант, или да се намери процедура по спогодбата да се върнат на Република Северна Македония. Едно такова животно е около 6000 - 7000 лева, едното е 700 - 800 килограма като теле, предполагам, че ще има интерес от страна на собствениците."

Четири от животните обаче нямат ушни марки.

Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Връщането ще бъде трудно, защото ние нямаме никакви доказателства, че те са собственост въпросните животни, че въобще имат някаква собственост върху тях."

д-р Нели Йовчева, отдел "Здравеопазване на животните" към ОДБХ – Кюстендил: "В момента ОБДХ – Кюстендил води разговори с ветеринарните служби на Република Северна Македония да се върнат животните."

Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Разходите към момента никак не са малко. По информация на инж. Атанасов те са над 2000 евро и продължават да растат със всеки изминал ден."

Преди години кравата Пенка стана популярна с подобен казус. Тя пресече границата със Сърбия. След като стана международен проблем, Пенка беше пощадена и върната на стопанина си в кюстендилското село Копиловци, който продължи да се грижи за нея.

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Жена наръга четирима души в центъра на София
2
Жена наръга четирима души в центъра на София
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
5
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"
6
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Шествие в София: Под надслов "Не на финансирането на геноцида в Газа!"
Шествие в София: Под надслов "Не на финансирането на геноцида в Газа!"
Нападенията с нож в центъра на София: Четирима ранени, извършителката е задържана (ОБЗОР) Нападенията с нож в центъра на София: Четирима ранени, извършителката е задържана (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкрита в Пловдив Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкрита в Пловдив
Чете се за: 03:20 мин.
Сняг изненада Перник и Радомирско Сняг изненада Перник и Радомирско
Чете се за: 00:40 мин.
Пробите край Шабла: Условията са добри, няма връзка със смъртта на птици и делфини Пробите край Шабла: Условията са добри, няма връзка със смъртта на птици и делфини
Чете се за: 02:05 мин.
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Чете се за: 03:30 мин.

Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София 250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за промяна във втория протокол от Договора за добросъседство Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за промяна във втория протокол от Договора за добросъседство
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
