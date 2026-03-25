Шест бика прекосиха границата между България и РСМ – каква ще е съдбата им?

Любопитен казус между България и Република Северна Македония – шест бика са прекосили границата и така се оказали в ситуация с три въпросителни: да бъдат умъртвени, да бъдат върнати на собствениците си в Северна Македония или да останат у нас под формата на хранителна банка.

Животните забелязва кметът на село Гюешево, близо до границата със Северна Македония. За да ги заловят, служители на общинската охрана в Кюстендил и "Гранична полиция" първо ги упояват, а след това транспортират до този временен животновъден обект.

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: "Където в момента ги изхранваме и отглеждаме, става въпрос за 6 животни, които, преди минути излязоха всички проби, и шестте са абсолютно здрави. Всички взети проби са отрицателни." Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Две от животните са с ушни марки, идентифицирани откъдето се и разбра, че всъщност ушните марки са за РСМ."

Според европейското законодателство, след като животно е влязло от страна извън Съюза, то следва да бъде умъртвено.

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: "На практика пътищата са или евтаназия, но животните са здрави, което означава, че може да се избегне евтаназията, могат да бъдат дадени за хранителна банка, което е вторият вариант, или да се намери процедура по спогодбата да се върнат на Република Северна Македония. Едно такова животно е около 6000 - 7000 лева, едното е 700 - 800 килограма като теле, предполагам, че ще има интерес от страна на собствениците."

Четири от животните обаче нямат ушни марки.

Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Връщането ще бъде трудно, защото ние нямаме никакви доказателства, че те са собственост въпросните животни, че въобще имат някаква собственост върху тях." д-р Нели Йовчева, отдел "Здравеопазване на животните" към ОДБХ – Кюстендил: "В момента ОБДХ – Кюстендил води разговори с ветеринарните служби на Република Северна Македония да се върнат животните." Кристиан Иванчов, областен управител на Кюстендил: "Разходите към момента никак не са малко. По информация на инж. Атанасов те са над 2000 евро и продължават да растат със всеки изминал ден."

Преди години кравата Пенка стана популярна с подобен казус. Тя пресече границата със Сърбия. След като стана международен проблем, Пенка беше пощадена и върната на стопанина си в кюстендилското село Копиловци, който продължи да се грижи за нея.