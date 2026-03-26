Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Чете се за: 02:22 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова: Животът на кирилицата продължава оттук нататък и в дигиталния век

від БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 01:40 мин.
Снимка: Пресцентър на президентството
Завърши третият форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния свят“, организиран от президента Илияна Йотова. Заключителният етап се проведе в Рилския манастир и беше посветен на 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски.

Светата обител и духовното наследство бяха във фокуса на тезите, които бяха представени и защитени от университетски преподаватели от цяла България. Президентът Йотова закри форума с пожелание за успехи към участниците, тъй като те са хората, които трябва да направят българската култура достояние не само на българския народ, но и на цялото човечество.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Ние поехме с вас голямата отговорност и мисля да бъдем поколението, което прехвърли историята, древната ни култура и духовност в дигиталния век. Неслучайно едно от основните участия в този форум беше на децата от Националната гимназия за древни езици и култура. Те ни показаха, че животът на кирилицата продължава оттук нататък и в дигиталния век, стига да не се подменят красивите български думи и красивите кирилски букви."

Патриарх Даниил: "Православната ни църква винаги е насърчавала, приветствала и благославяла всяка инициатива, допринасяща за изучаването и популяризирането на българската и славянската книжовност и на азбуката, чрез която тя е изразявана вече 12 столетия."

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
4
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
5
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
6
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Политика

За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО
За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО
Президентът Йотова: Помирението и прошката са единственият път към по-добро бъдеще за децата ни Президентът Йотова: Помирението и прошката са единственият път към по-добро бъдеще за децата ни
Чете се за: 02:12 мин.
Андрей Гюров: Работим с ограничен бюджет, но търсим целенасочени мерки срещу кризата Андрей Гюров: Работим с ограничен бюджет, но търсим целенасочени мерки срещу кризата
Чете се за: 01:55 мин.
ЦИК представя бюлетините за вота през април ЦИК представя бюлетините за вота през април
Чете се за: 00:50 мин.
Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите
Чете се за: 01:07 мин.
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Могат ли туроператорите да вдигнат цената на вече продаден...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
