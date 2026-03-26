Президентът Йотова: Животът на кирилицата продължава оттук нататък и в дигиталния век

Завърши третият форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния свят“, организиран от президента Илияна Йотова. Заключителният етап се проведе в Рилския манастир и беше посветен на 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски.

Светата обител и духовното наследство бяха във фокуса на тезите, които бяха представени и защитени от университетски преподаватели от цяла България. Президентът Йотова закри форума с пожелание за успехи към участниците, тъй като те са хората, които трябва да направят българската култура достояние не само на българския народ, но и на цялото човечество.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Ние поехме с вас голямата отговорност и мисля да бъдем поколението, което прехвърли историята, древната ни култура и духовност в дигиталния век. Неслучайно едно от основните участия в този форум беше на децата от Националната гимназия за древни езици и култура. Те ни показаха, че животът на кирилицата продължава оттук нататък и в дигиталния век, стига да не се подменят красивите български думи и красивите кирилски букви."