Генералният адвокат на Съда на ЕС: Подуправителят на БНБ може да участва в дружества, но ако има механизъм за контрол

Един от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз Николас Емилио излезе със становище по казуса на Адрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ да бъде отстранен от длъжност.

Четири са основните заключения в становището. Първото е, че правото на Европейския съюз допуска в националното законодателството на съответна страна, да е регламентирано, че подуправител трябва да подава декларация за свои участия в търговски дружества. Какъвто е случаят с Андрей Гюров.

Според второто заключение, определен член от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ЕЦБ) за предсрочно освобождаване, се прилага само по отношение на управителите на съответните национални банки. Това обаче не означава, че в националното ни законодателство не може да бъде въведено подобно отстраняване и за подуправителите.

Третото заключение гласи, че правото на Съюза допуска подуправители на националната централна банка да притежават дялово участие в търговско дружество. Това обаче е възможно, само ако националното законодателство е предвидело механизъм за контрол, който да установи дали няма конфликт на интереси, който да доведе до нарушение на независимостта на банката и доверието в нея.

"Когато такъв конфликт бъде установен и може да бъде отстранен в определен срок след назначаването, неизпълнението на това задължение в рамките на този срок може да доведе до извода, че съответното лице вече не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, доколкото срокът е подходящ и началният момент, от който започва да тече, е ясно определен", се казва в становището на Николас Емилио.

Правото на съюза допуска и да бъде въведена забрана на подуправител да участва в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел без да има предварително разрешение. Дава се срок, в който подобна нередност може да бъде отстранена.

Според четвъртото заключение на генералния адвокат е много важно органът, който е копетентен да установява основания за освобождаване от длъжност, да има правомощие и да преценява дали е налице сериозно нарушение по смисъла на Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ.

Николай Емилио припомня и фактическата обстановка, довела до делото.

На 26 юли 2023 г. Андрей Гюров е избран от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка (БНБ) и за ръководител на Управление „Емисийно“ (едно от трите основни управления на БНБ).

Съгласно българското законодателство, участниците в управителните органи на БНБ са длъжни да подават два вида декларации: декларация за несъвместимост (подавана пред органа, който ги избира или назначава – в случая пред Народното събрание) и декларация за имущество и

интереси (подавана пред Комисията за противодействие на корупцията – КПК). Декларирането е необходимо, за да се изключат потенциални конфликти на интереси, които биха могли да накърнят независимостта на банката.

На 27 юли 2023 г. Анрей Гюров депозира пред Народното събрание декларация за несъвместимост, като посочва, че по това време притежава 2 % дял в дружество с ограничена отговорност „Йонтех Инженеринг“ ООД, което е оценено на 117 000 лв. (около 58 500 евро).

На 11 август 2023 г. Андрей Гюров подава пред КПК първоначална декларация за имущество и интереси, в която отново посочва своето участие в „Йонтех Инженеринг“.

През ноември същата година, Андрей Гюров продава своя дял в „Йонтех Инженеринг“ за сумата от 100 лв. (около 50 евро), а същото събитие е вписано в Търговския регистър на 23 ноември 2023 г.

Паралелно с това, от 13 ноември 2023 г. Андрей Гюров подава пред КПК допълнителна декларация, че е член на управителните съвети на две юридически лица с нестопанска цел – „Балкански-Паница институт за научни изследвания“ и „Голф клуб-Благоевград“.

На 7 февруари 2024 г. Андрей Гюров подава пред КПК трета декларация за имущество и интереси. Той посочва по-специално, че към датата на избирането или назначаването си на длъжност няма дялово участие в търговски дружества и не е член на орган на управление или контрол на

юридически лица с нестопанска цел или на кооперации. Освен това той декларира, че 12 месеца преди датата на избирането или назначаването си на длъжност не е имал участие в търговски дружества.

На 24 юни 2024 г. КПК, след детайлна проверка, установява несъвместимост между длъжността на Анрей Гюров като подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“ на БНБ и две негови външни дейности: (1) участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ и (2)членството в управителните органи на гореспоменатите юридически лица с нестопанска цел, без изрично разрешение от Управителния съвет. КПК уведомява БНБ и Народното събрание за това решение.

След получаване на известието от КПК, Управителният съвет на БНБ приема решение, с което констатира, че са налице основания за освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител и

ръководител на управление „Емисионно“. По-конкретно, и като взема предвид решението на КПК, Управителният съвет на БНБ приема, че Гюров не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения.

Макар да счита, че тази констатация сама по себе си представлява достатъчно основание за предсрочно освобождаване от длъжност, той приема и че същото поведение представлява извършено сериозно нарушение.

Андрей Гюров спира да изпълнява правомощията си като подуправител и член на Управителния съвет на БНБ, считано от датата на решението на БНБ. Той обжалва това решение пред Върховния административен съд (ВАС), който отхвърля искането му за спиране на изпълнението на решението на БНБ. ВАС спира производството и сезира Съда на ЕС.