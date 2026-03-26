БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Чете се за: 01:32 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Генералният адвокат на Съда на ЕС: Подуправителят на БНБ може да участва в дружества, но ако има механизъм за контрол

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Запази

Становището не обвързва по никакъв начин окончателното решение на Съда на Европейския съюз

правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
Слушай новината

Един от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз Николас Емилио излезе със становище по казуса на Адрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ да бъде отстранен от длъжност.

Целия текст на становището вижте тук.

Четири са основните заключения в становището. Първото е, че правото на Европейския съюз допуска в националното законодателството на съответна страна, да е регламентирано, че подуправител трябва да подава декларация за свои участия в търговски дружества. Какъвто е случаят с Андрей Гюров.

Според второто заключение, определен член от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ЕЦБ) за предсрочно освобождаване, се прилага само по отношение на управителите на съответните национални банки. Това обаче не означава, че в националното ни законодателство не може да бъде въведено подобно отстраняване и за подуправителите.

Третото заключение гласи, че правото на Съюза допуска подуправители на националната централна банка да притежават дялово участие в търговско дружество. Това обаче е възможно, само ако националното законодателство е предвидело механизъм за контрол, който да установи дали няма конфликт на интереси, който да доведе до нарушение на независимостта на банката и доверието в нея.

"Когато такъв конфликт бъде установен и може да бъде отстранен в определен срок след назначаването, неизпълнението на това задължение в рамките на този срок може да доведе до извода, че съответното лице вече не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, доколкото срокът е подходящ и началният момент, от който започва да тече, е ясно определен", се казва в становището на Николас Емилио.

Правото на съюза допуска и да бъде въведена забрана на подуправител да участва в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел без да има предварително разрешение. Дава се срок, в който подобна нередност може да бъде отстранена.

Според четвъртото заключение на генералния адвокат е много важно органът, който е копетентен да установява основания за освобождаване от длъжност, да има правомощие и да преценява дали е налице сериозно нарушение по смисъла на Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ.

Николай Емилио припомня и фактическата обстановка, довела до делото.

На 26 юли 2023 г. Андрей Гюров е избран от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка (БНБ) и за ръководител на Управление „Емисийно“ (едно от трите основни управления на БНБ).

Съгласно българското законодателство, участниците в управителните органи на БНБ са длъжни да подават два вида декларации: декларация за несъвместимост (подавана пред органа, който ги избира или назначава – в случая пред Народното събрание) и декларация за имущество и
интереси (подавана пред Комисията за противодействие на корупцията – КПК). Декларирането е необходимо, за да се изключат потенциални конфликти на интереси, които биха могли да накърнят независимостта на банката.

На 27 юли 2023 г. Анрей Гюров депозира пред Народното събрание декларация за несъвместимост, като посочва, че по това време притежава 2 % дял в дружество с ограничена отговорност „Йонтех Инженеринг“ ООД, което е оценено на 117 000 лв. (около 58 500 евро).

На 11 август 2023 г. Андрей Гюров подава пред КПК първоначална декларация за имущество и интереси, в която отново посочва своето участие в „Йонтех Инженеринг“.

През ноември същата година, Андрей Гюров продава своя дял в „Йонтех Инженеринг“ за сумата от 100 лв. (около 50 евро), а същото събитие е вписано в Търговския регистър на 23 ноември 2023 г.

Паралелно с това, от 13 ноември 2023 г. Андрей Гюров подава пред КПК допълнителна декларация, че е член на управителните съвети на две юридически лица с нестопанска цел – „Балкански-Паница институт за научни изследвания“ и „Голф клуб-Благоевград“.

На 7 февруари 2024 г. Андрей Гюров подава пред КПК трета декларация за имущество и интереси. Той посочва по-специално, че към датата на избирането или назначаването си на длъжност няма дялово участие в търговски дружества и не е член на орган на управление или контрол на
юридически лица с нестопанска цел или на кооперации. Освен това той декларира, че 12 месеца преди датата на избирането или назначаването си на длъжност не е имал участие в търговски дружества.

На 24 юни 2024 г. КПК, след детайлна проверка, установява несъвместимост между длъжността на Анрей Гюров като подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“ на БНБ и две негови външни дейности: (1) участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ и (2)членството в управителните органи на гореспоменатите юридически лица с нестопанска цел, без изрично разрешение от Управителния съвет. КПК уведомява БНБ и Народното събрание за това решение.

След получаване на известието от КПК, Управителният съвет на БНБ приема решение, с което констатира, че са налице основания за освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител и
ръководител на управление „Емисионно“. По-конкретно, и като взема предвид решението на КПК, Управителният съвет на БНБ приема, че Гюров не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения.

Макар да счита, че тази констатация сама по себе си представлява достатъчно основание за предсрочно освобождаване от длъжност, той приема и че същото поведение представлява извършено сериозно нарушение.

Андрей Гюров спира да изпълнява правомощията си като подуправител и член на Управителния съвет на БНБ, считано от датата на решението на БНБ. Той обжалва това решение пред Върховния административен съд (ВАС), който отхвърля искането му за спиране на изпълнението на решението на БНБ. ВАС спира производството и сезира Съда на ЕС.

#генералният адвокат #Съда на ЕС #подуправител на БНБ #Андрей Гюров #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
4
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
5
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
6
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Икономика

Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет
Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление? Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Чете се за: 03:45 мин.
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
14312
Чете се за: 02:50 мин.
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Чете се за: 03:05 мин.
Би Би Си с нов генерален директор Би Би Си с нов генерален директор
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Могат ли туроператорите да вдигнат цената на вече продаден...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ