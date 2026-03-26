Срутена подпорна стена край Римските терми във Варна създава риск от инциденти - кой е отговорен?

Срутена през миналата година подпорна стена до туристическия обект Римските терми във Варна крие опасност както за преминаващите оттам хора, така и за живеещите в района. Много често има и струпване на туристи, които застават там, за да се насладят на гледката към термите.

От Регионалния исторически музей, който стопанисва този уникален архитектурен паметник, са сигнализирали в Община Варна, но за сега обезопасяването е само с лента, която често се къса.

