Туроператорите искат помощ, ресторантьорите настояват за 9% ДДС отново

Ирина Цонева
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Туристическият бранш също настоя за спешни мерки след кризата в Близкия изток. Сред основните искания са подкрепа на туроператорите заради всички отменени пътувания и 9 процента ДДС за ресторантите.

Отменените пътувания към страните от Персийския залив и затрудненията при възстановяването на средства към клиентите поставят бизнеса под сериозен натиск. Затова и туроператорите настояват за спешни мерки.

Павлина Илиева – обединение „Бъдеще за туризма“: „Най-вече ни е проблемът с възстановяването на сумите, които дължим към клиентите, и всъщност в момента 14-дневният срок е нещо, което най-много притеснява всички нас.“

Затова от бранша предлагат:

„Да можем да ги направим като ваучер, така както беше и по време на COVID, защото в момента имаме източване на фирмите, тъй като доставчиците не възстановяват сумите, предплатени вече към държавите от Близкия изток.“

В същото време се поставя въпросът и за цените на пътуванията при вече направени резервации.

Ирена Георгиева – служебен министър на туризма: „Туроператорските цени са договорени по-рано и туроператорите ще направят така, че за своя сметка дори да удържат цените за летния сезон.“

В момента масово партньорите на туроператорите не възстановяват предплатените вече пари за нощувки и полети, независимо от принудително отменените почивки.

„Това, което можем да направим и сме поели като ангажимент като администрация, е да се свържем със съответните администрации на тези страни, за да дискутираме въпроса. Но ако си спомняте, и при COVID доставчиците масово отказаха да върнат пари.“

Ресторантьорският сектор също отчита сериозен натиск заради нарастващите разходи. Наред с двойни сметки за ток, в много от заведенията вече са получили и уведомителни писма за по-високи цени на доставяните продукти.

Ричард Алибегов – председател на Асоциацията на заведенията: „Когато имаме скок на електроенергията, скок на суровините, скок на наемите и хората искат повече пари, това няма откъде да се вземе.“

Сред основните им искания е ДДС отново да бъде намалено на 9 процента.

От Министерството на туризма поеха ангажимент още днес да обобщят исканията и да ги представят на премиера.

Ирена Георгиева – служебен министър на туризма: „Поехме ангажимент към премиера да предоставим в структуриран и удобен за работа вид, не в окончателен, разбира се, обсъдените мерки с туристическия бранш.“

Те ще бъдат остойностени и от гледна точка на възможностите на държавния бюджет.

На срещата служебният премиер Андрей Гюров е подчертал, че сложната ситуация в световната икономика поставя пред кабинета ангажимента да прояви отговорност и да предложи предвидимост и работещи мерки за българския бизнес. Целта е кризата да бъде овладяна, преди да е достигнала до крайния потребител.

