Няма информация за замърсяване на Черно море след дронова атака по петролен танкер

Танкер със 140 хиляди тона петрол е бил атакуван с дрон в Черно море на около 14 морски мили от Босфора. От миналата година плавателният съд е в санкционния списък на ЕС.

Танкерът "Алтура", който е собственост на турска компания, но плава под флага на Сиера Леоне, е тръгнал вчера от руския град Новоросийск. Около полунощ е бил атакуван с морски дрон. Екипажът е подал сигнал за помощ и е съобщил, че машинното отделение е започнало да се пълни с вода. Няма пострадали при атаката. Засега няма съобщения за замърсяване в Черно море в района на нападението.