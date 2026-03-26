Съдът остави в ареста задържаните за фалшиви евробанкноти

Софийският градски съд остави в ареста петимата задържани за разпространение на фалшиви пари. Престъпната група беше разбита при съвместна акция на българската и румънската полиция. В нея са участвали двама българи, двама румънци и един италианец.

Срещу петимата са повдигнати обвинения за притежание на един милион и двеста хиляди фалшиви евро, а срещу един от тях – и за притежание на близо 1 кг кокаин с цел разпространение.

В съдебната зала стана ясно, че един от обвиняемите, Добрин Тук, признава за извършеното деяние и има желание да сключи споразумение с прокуратурата.

Фалшивите пари са били открити в автомобили в София. По случая има и шести задържан в Румъния. Там е открита и печатницата.

Не е установено фалшификатите да са попаднали в обращение.