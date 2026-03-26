Новините 26.03.2026 г.

20 април ще е посветен на патриотизма в българското училище

20 април ще бъде посветен на патриотизма в българското училище. Денят ще бъде присъствен, но неучебен.

Meta и Google ще обжалват съдебното решение, което ги обвинява в създаването на пристрастяващи платформи

Корпорациите Meta и Google обявиха, че ще обжалват съдебно решение, което ги признава за виновни в създаването на пристрастяващи платформи за младите хора.

Експеримент в Австрия: Хиляди деца се отказаха от телефоните си за 3 седмици

В продължение на три седмици повече от 70 000 деца се отказаха от телефоните си. През целия период те си водят дневник какво са правили и как са се чувствали. Какви са резултатите от експеримента на австрийската обществена телевизия ORF и какво споделиха учениците и техните учители.

Проект „Tийноватор“ за млади предприемачи във Велико Търново

Ще ви срещнем с тийнейджъри от Велико Търново, които влизат в света на предприемачите. Те са част от проекта „Tийноватор“, където създават модели за разрешаване на реални ситуации – от защита на криптовалути до използването на изкуствени интелект в училище.

Жена от район близо до Бейрут спаси десетки котки по време на бойни действия

57-годишната Даяна Абади чула силни взривове и бързо напуснала дома си. Вместо да вземе вещи, тя започнала да изнася котките си по две наведнъж и успяла да спаси 33 животни. Добри хора от близко място ѝ дали подслон.

Открита е нова златна мина в Южна Африка

В Южна Африка е открита нова златна мина – нещо, което не се е случвало от 15 години. Мината се намира близо до Йоханесбург в регион, известен с огромните си запаси от злато. Очаква се мината да произвежда злато около 17 години.

Фотоконкурс „Ключът е любовта“ на Фондация „Ани и Явор“

Фондация „Ани и Явор“, която се бори срещу войната по пътищата, организира фотоконкурс „Ключът е любовта“. Тази година конкурсът е посветен на истинските човешки истории, които променят животи.

Бебета близнаци от застрашен вид горила се родиха в национален парк в Конго

В Националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго се родиха редки близнаци планински горили – мъжко и женско. Те са на около две седмици.

СПОРТ

Александра Фейгин се класира за финалната волна програма на световното по фигурно пързаляне

Българската фигуристка Александра Фейгин се класира за финалната волна програма на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага.

Айлин Гу защити титлата си в ските-свободен стил

Олимпийската шампионка Айлин Гу отново спечели златен медал в ските-свободен стил в дисциплината халфпайп. 22-годишната състезателка впечатли с много силно първо спускане.