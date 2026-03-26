Експеримент в Австрия: Хиляди деца се отказаха от телефоните си за 3 седмици

В продължение на три седмици повече от 70 000 деца се отказаха от телефоните си. През целия период те си водят дневник какво са правили и как са се чувствали. Какви са резултатите от експеримента на австрийската обществена телевизия ORF и какво споделиха учениците и техните учители.

Учителката по математика Ингрид Фьокл, чиято е инициативата класът да се включи в експеримента, забелязва значителни промени при децата, макар и за толкова кратък период. Самите деца също отбелязват положителни промени в себе си.

Хиляди деца в цяла Австрия се включиха в експеримента да спрат да използват социалните мрежи като Instagram и TikTok. Експериментът е вдъхновен от документален филм на ORF, а впоследствие реализиран от обществената телевизия. Проектът е подкрепен от Министерството на образованието.