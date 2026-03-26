начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Помощ за горивата: Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Чете се за: 02:50 мин.
Над 7000 души са подали заявления в Агенцията за социално подпомагане за компенсации от 20 евро заради високите цени на горивата. Механизмът беше активиран вчера след три поредни дни на средна цена на дизела от 1,60 евро за литър. Мярката се отнася за физически лица от най-уязвимите групи. Кой има право на държавната помощ?

Кирил Йорданов е един от хилядите, подали документи за помощ от държавата в размер на 20 евро. Мъжът казва, че на месец горивото му струва между 40 и 50 евро.

Кирил Йорданов: "Попадам, критично, инженер по професия, бивш директор на завод с 500 евро пенсия. Имам автомобил на 20 години, ще ми помогнат донякъде, около 1000 км на година изминавам. За мен е помощ донякъде, цената на горивата по всяка вероятност ще се повишава и това не може да остане така."

Условията за кандидатстване за помощта са с ясни критерии.

Анелия Василева – началник отдел „Социални и семейни помощи“: "Първото условие е да отговарят на регламентиран доходен критерий, който е за 652,41 евро за 2025 година и 537,88 евро за 2024 година. Лицето да притежава или да е съсобственик, или ползвател на МПС с платена гражданска отговорност."

Макар да отговаря на изискванията и да шофира всеки ден, Татяна от Пловдив казва, че не възнамерява да се възползва, защото, по думите ѝ, няма смисъл.

Татяна Даракчиева: "Тази сума не ми покрива разходите. Няма да подам, защото е много малка, не си заслужава труда."

Георги Йорданов: "С тези 20 евро ще направим обиколка в Пловдив в задръстването и ще стигнат за това."

Хората, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари, ще бъдат преценени автоматично, без да подават заявления. А всички останали могат да подадат лично, по пощата или електронно.

Анелия Василева: "Компенсацията за месец март ще бъде преведена през април."

В случай че и следващия месец има три последователни дни с цена на дизела 1,60 евро, механизмът ще се активира отново и компенсацията за април ще бъде изплатена през май.

#мерки срещу високите цени на горивата #АСП #горива

