Община Приморско ще вложи близо 400 000 евро в имот, който ще превърне в детски образователен център

Община Приморско предстои да придобие собствеността върху сграда на брега на морето в града, която ще бъде превърната в модерен детски образователен център. Това съобщи кметът Иван Гайков в публикация в личната си страница във Фейсбук. Имотът ще бъде закупен за сумата от 399 500 евро, след което сградата ще бъде реновирана и адаптирана по съвременни стандарти.

Планира се в нея да бъдат обособени зали за интерактивно обучение, извънкласни занимания и дейности, свързани с новите технологии. След множество разговори и упорита работа в защита на обществения интерес, община Приморско е на път да придобие собствеността върху законно построена сграда на едно от най-красивите места в нашия град, написа Гайков.

Кметът уточни, че обновената сграда ще се впише в бъдещ парк и зона за отдих, които се предвижда да преобразят района около нея. Гайков изказва благодарност към собствениците на имота, които са предпочели да го отстъпят на общината въпреки интереса от страна на частни инвеститори.