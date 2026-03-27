НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Футболна екзотика в Джакарта: България срещу непознатия свят на Соломоновите острови

Мариан Николов от Мариан Николов
Чете се за: 04:30 мин.
"Лъвовете“ срещат Соломоновите острови в откриващия си мач от FIFA Series 2026 при сериозни въпросителни около състава и условията

Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор се изправя срещу Соломоновите острови в първия си мач от турнира FIFA Series 2026. Срещата на стадион "Гелора Бунг Карно“ в Джакарта започва в 10:30 часа българско време и ще бъде своеобразен сблъсък между два напълно различни футболни свята.

За селекцията на Александър Димитров това е първи двубой за 2026 година и възможност да надгради след победата над Грузия в световните квалификации. България влиза като фаворит – както заради по-високия си ранглистов статус, така и заради опита срещу по-силни съперници.

"Искаме да дадем най-доброто от себе си и сме фокусирани върху мача. Целта ни е да надградим и да подобрим представянето си. Ще трябва да покажем различен стил. Сега искаме да наложим нашата игра. Няма отбор, който ако го подцениш, да не те изненада. За тях това е първа среща с европейски тим, ще бъдат много мотивирани“, заяви Димитров преди двубоя.

Допълнително предизвикателство остава аклиматизацията след дългото пътуване до Индонезия, както и липсата на ключови играчи като Илия Груев и Кирил Десподов. Извън групата са още няколко от по-опитните футболисти, което отваря вратата за по-младите в състава. Очаква се селекционерът да използва максимално широк състав, като по регламент ще има възможност за до осем смени.

Под въпрос до последно остава участието на Мартин Минчев, който имаше леки физически проблеми и тренираше отделно в навечерието на срещата. Именно подобни детайли подсказват, че Димитров ще подходи по-скоро прагматично към избора си, без да рискува с играчи, които не са напълно готови.

От другата страна селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан гледа на двубоя като на шанс, а не като на тежест.

"Това е фантастична възможност да се изправим срещу европейски отбор. Очаквам България да контролира мача и средата на терена. Ще се опитаме да ги затрудним с контраатаки. Те са по-силен отбор, но ще дадем всичко от себе си“, заяви той.

Любопитен детайл е, че съставът на Соломоновите острови е изграден основно около играчи от клубния тим "Соломон Кингс“, което допълнително подчертава непредсказуемия характер на срещата. На практика България ще се изправи срещу добре сработен клубен колектив, а не срещу типичен национален отбор.

Условията също няма да бъдат лесни при висока влажност, температури около 30 градуса и различна среда, която може да повлияе на темпото и ритъма на играта. Именно затова в българския лагер подчертават, че освен резултатът, важно ще бъде и поведението на отбора на терена.

При успех България ще се класира за финала на турнира, където ще срещне победителя от двойката Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

На фона на световните баражи и големите битки за Мондиал 2026, за "лъвовете“ предстои различен тип изпитание. Престоят в Джакарта сам по себе си е футболна екзотика, в която обаче победата за повдигане на самочувствието на състава на Александър Димитров е задължителна, но начинът, по който ще бъде постигната, може да се окаже още по-важен.

Вижте още от акцентите във видеото с включването на репортера ни Стефан Георгиев от центъра на Индонезия в столицата Джакарта!

Гледайте двубоя между България и Соломонови острови НА ЖИВО по БНТ 3 или в нашия сайт! Двубоят е с начален час от 10:30, като се предвожда от студийна програма, която стартира около половин час преди началото на срещата.

Свързани статии:

Селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан: Ще се опитаме да затрудним максимално България
Селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан: Ще се опитаме да затрудним максимално България
Треньорът на аутсайдера определи двубоя като „фантастична...
Чете се за: 01:45 мин.
Александър Димитров: Очаквам различен стил срещу Соломоновите острови
Александър Димитров: Очаквам различен стил срещу Соломоновите острови
Селекционерът заяви, че всички играчи ще получат шанс в мача срещу...
Чете се за: 03:00 мин.
#Национален отбор на Соломонови острови по футбол #FIFA Series 2026 #Български национален отбор по футбол мъже

НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
1
НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови...
Жена наръга четирима души в центъра на София
2
Жена наръга четирима души в центъра на София
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
3
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
4
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
5
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
6
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
6
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...

Още от: Национални отбори

НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
Италия продължава да мечтае за Мондиал 2026 след победа над Северна Ирландия Италия продължава да мечтае за Мондиал 2026 след победа над Северна Ирландия
Чете се за: 01:07 мин.
Дания върви уверено към Мондиал 2026 след разгром над Северна Македония Дания върви уверено към Мондиал 2026 след разгром над Северна Македония
Чете се за: 01:32 мин.
Люксембург и Латвия се доближиха до Лига С в Лигата на нациите Люксембург и Латвия се доближиха до Лига С в Лигата на нациите
Чете се за: 01:05 мин.
Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния
Чете се за: 01:17 мин.
Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ) Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи в половин България днес Жълт код за значителни валежи в половин България днес
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
В Световния ден на театъра: Връчват наградите „Икар“...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полша въвежда таван на цените на бензина
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
