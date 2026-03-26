Селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан: Ще се опитаме да затрудним максимално България

Селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан прие предстоящия мач срещу България в турнира FIFA Series 2026 като сериозно предизвикателство, но и като шанс за развитие.

"Срещата е фантастична възможност за Соломоновите острови да се изправи срещу европейски отбор. Добре сме подготвени, особено в последните няколко месеца работим здраво. В Световните квалификации имаха много трудни съперници. Гледали сме няколко мача, очаквам да контролират повече мача отколкото в предишните си срещи“, започна Кан.

Наставникът очаква България да наложи стил.

"Предполагам, че ще се опитат да вземат топката и средата на терена“, добави Кан.

Въпреки респекта, той подчерта, че отборът му ще търси своите шансове.

"Ще се постараем да затрудним българите, като направим добри контраатаки. България е труден съперник, но ще се постараем максимално. Участието на отбора на този турнир е огромен шанс да се срещнем с отбори на по-високо ниво. България е със съвсем други традиции във футбола и този мач ще ни донесе сериозен опит“, завърши селекционерът.

Двубоят между България и Соломоновите острови е утре от 10:30 часа на стадион "Гелор Бунг Карно“ в Джакарта, като ще бъде първа среща в историята на островната държава срещу европейски съперник. Очаквайте я с пряко предаване по БНТ 3!