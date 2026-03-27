Българските гимнастички проведоха подиум тренировка преди Световната купа в София

В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.

Световна купа по художествена гимнастика в София
Снимка: БТА
Българските гимнастички направиха подиум тренировка преди Световната купа в София, която започва утре в "Арена 8888".

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова показаха композициите си в рамките на 30 минути. За националките това ще бъде първо официално голямо състезание за сезона.

Заниманието беше изгледано от президента на БФХГ Илиана Раева и от вицепрезидента на централата Невяна Владинова.

Заедно с националния отбор тренираше Естония, а по-рано сутринта на килима излязоха бронзовата олимпийска медалистка София Рафаели (Италия) и европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна).

Състезанието започва в събота с квалификациите при индивидуалното и ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще стартира в група А.

В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.

#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ)

