Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
България поведе в отборното класиране при девойките на европейското във Варна

Спорт
Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова с убедително представяне след първите два потока

българия поведе отборното класиране девойките европейското варна
Снимка: БТА
България излезе начело във временното отборно класиране при девойките след първите две групи от европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата се провежда в Двореца на културата и спорта, а българският състав събра общ сбор от 102.250 точки.

Второто място заема Украйна със 100.550 точки, а трета позиция към момента държи Испания с 94.050. До края на състезателния ден предстоят още два потока, в които ще се включат част от основните фаворити като Русия, Израел, Беларус и Италия.

Българските гимнастички, за които това е дебют на европейско първенство, демонстрираха стабилност и високо ниво на изпълнение. Сияна Алекова се отличи със силна игра на обръч и получи най-високата оценка до момента на този уред - 26.650 точки.

Деа Емилова също впечатли с представянето си, като оглави класирането както на бухалки с 25.850 точки, така и на лента, където получи 26.800. Така тя се превърна в една от най-силните гимнастички в първата половина от състезанието.

Александра Петрова започна за България на топка и въпреки две изпускания получи оценка от 22.950 точки, която я нарежда на шесто място към момента. Шансовете ѝ за финал остават минимални, тъй като само първите осем се класират за битката за медалите.

Състезанието продължава с група С от 15:30 часа, а финалното класиране и първите отличия при девойките отборно ще бъдат определени по-късно тази вечер.

Финалите можете да проследите на 30 и 31 май по БНТ 3!

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Деа Емилова #Сияна Алекова #Александра Петрова

