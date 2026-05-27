България поведе в отборното класиране при девойките на европейското във Варна

България излезе начело във временното отборно класиране при девойките след първите две групи от европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата се провежда в Двореца на културата и спорта, а българският състав събра общ сбор от 102.250 точки.

Второто място заема Украйна със 100.550 точки, а трета позиция към момента държи Испания с 94.050. До края на състезателния ден предстоят още два потока, в които ще се включат част от основните фаворити като Русия, Израел, Беларус и Италия.

Българските гимнастички, за които това е дебют на европейско първенство, демонстрираха стабилност и високо ниво на изпълнение. Сияна Алекова се отличи със силна игра на обръч и получи най-високата оценка до момента на този уред - 26.650 точки.

Деа Емилова също впечатли с представянето си, като оглави класирането както на бухалки с 25.850 точки, така и на лента, където получи 26.800. Така тя се превърна в една от най-силните гимнастички в първата половина от състезанието.

Александра Петрова започна за България на топка и въпреки две изпускания получи оценка от 22.950 точки, която я нарежда на шесто място към момента. Шансовете ѝ за финал остават минимални, тъй като само първите осем се класират за битката за медалите.

Състезанието продължава с група С от 15:30 часа, а финалното класиране и първите отличия при девойките отборно ще бъдат определени по-късно тази вечер.

