Илиана Раева обсъди с кмета на Варна организацията на европейското по художествена гимнастика

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева проведе среща с кмета на Варна Благомир Коцев във връзка с предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика.

На разговорите присъстваха и представители на Техническия комитет към Европейската гимнастика, които вече са в морската столица за шампионата. В рамките на срещата бяха обсъдени ключови организационни въпроси, очакванията около надпреварата, както и значението на домакинството за имиджа на България като организатор на големи спортни форуми.

От Българската федерация по художествена гимнастика изразиха благодарност към Община Варна за оказаната подкрепа и доброто сътрудничество. Оттам подчертаха, че партньорството между институциите е от съществено значение за успешното провеждане на едно от най-значимите спортни събития в страната през 2026 година.

Проследете представянето на най-добрите гимнастички на Европа на 30 и 31 май по БНТ 3!