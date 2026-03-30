Троян тържествено посрещна Лора Христова (СНИМКИ)

Троян официално посрещна бронзовата медалиста в биатлона от Олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова. Събитието се проведе в новопостроената спортна зала в града.



Посрещането бе организирано от Община Троян. За церемонията бяха поканени граждани, представители на спортната общност и гости.

Освен нея почетни грамоти получиха Райа Аджамова, която влезе в топ 4 на света в Арбер, Германия, както и Станимир Беломъжев, който на Световна купа по ски ориентиране в Батак завоюва бронзов медал в дълга дистанция и постигна забележителни резултати на Световното първенство в Русуцу, Япония (март 2026 г.), класирайки се многократно в топ 5.

Лора Христова започва спортната си кариера през 2013 г. в Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, подготвя се десет години при треньорите Станка Комитова и Цветан Цочев, завършва Средно училище „Васил Левски“ в планинския град и продължава в Национална спортна академия „Васил Левски“ в София. От 2020 г. е състезател на националния отбор по биатлон на България, двукратен световен шампион по летен биатлон и носител на множество медали от световни, европейски, балкански и национални първенства.

В Италия 22-годишната Лора Христова поднесе една от най-сладката изненади като спечели бронз в дисциплината 15 км индивидуално за жени. Тя показа безгрешна стрелба и така донесе трети медал на България в биатлона на Зимни олимпийски игри след златото на Екатерина Дафовска през 1998 г. и бронза на Ирина Никулчина през 2002 г.

Подробности вижте във видеото

Снимки: Карина Караньотова