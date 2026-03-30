Стилияна Николова и Ева Брезалиева останаха в подножието на медалите на лента на Световната купа по художествена гимнастика в София

Българските състезателки останаха без отличия на финала с лента на Световната купа по художествена гимнастика в София, след като допуснаха неточности в изпълненията си.

Стилияна Николова завърши на четвърта позиция с резултат от 27.450 точки (11.400 трудност, 8.100 артистичност, 7.950 изпълнение), а Ева Брезалиева се нареди пета с 27.700 точки (11.900, 7.750, 7.550).

Таисия Онофричук спечели третото злато в тези финали. Тя триумфира с 29.200 точки (12.700, 8.300, 8.200). Втора и трета са съответно Алина Харнаско (независим атлет) с 29.150 точки (12.700, 8.150, 8.300) и Мейтал Сумкин с 27.800 точки (11.900, 8.250, 7.700).

По-рано през деня Ева Брезалиева завоюва златото на бухалки, а Стилияна Николова заслужи бронзово отличие. Бреазалиева представи отлично композицията си и получи оценка с 29.650 точки.

Стилияна Николова остана трета с оценка от 29.5000. Припомняме, че тя вече има сребро на топка и в многобоя.

След края на индивидуалните финали демонстративно на килима излязоха момичетата от националния отбор за девойки - Виктория Стефанова, Александра Цветанова, Андрея Станкова, Теодора Проданова, Радина Недкова, Карина Петрова, Мая Смилова и Пресияна Колева.

Новосформираният тим, който се подготвя под ръководството на Жанина Иванова и Елизабет Паисиева, представи специален танц, поставен на музика от филма „Най-великият шоумен“.

Ансамбълът на България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова допуснаха изключително груби грешки и в двете си изигравания днес, като в двата финала имаше уред, излязъл извън килима.

На три обръча и два чифта бухалки момичетата на Весела Иванова и Ясена Стойнева получиха оценка едва 19.000 точки (9.600 за трудност, 5.950 за артистичност и много ниските 3.750 точки за изпълнение), което ги изпрати на последната, осма позиция.

Златото в този финал заслужиха гимнастичките на Русия (неутрален статут) с 27.100 точки (12.600, 7.800, 6.700). Със среброто и бронза от София си тръгнаха съответно Италия с 25.500 точки (12.600, 7.150, 5.750) и Беларус (неутрален статут) с 24.900 точки (12.600, 7.000, 5.300).

В изпълненията с пет топки българките също допуснаха груба грешка, като уредът излезе извън терена. С оценка от 24.550 точки (11.600 трудност, 6.850 артистичност, 6.400 изпълнение) те се наредиха на четвърта позиция.

Златото взе съставът на Китай. Олимпийските шампионки изиграха без грешка композицията си и с 27.250 точки (12.500, 7.300, 7.450) заеха първата позиция. Среброто заслужиха гимнастичките на Русия с оценка от 27.200 точки (13.000, 7.200, 7.000), а с бронза се окичи Узбекистан с 25.350 точки (12.200, 6.600, 6.500).