Последно място за ансамбъла ни във финала на 3 обръча и 2 чифта бухалки в София

Ансамбълът ни по художествена гимнастика завърши последен във финала на 3 обръча и 2 чифта бухалки на Световната купа в София.

София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова допуснаха изключително груби грешки, като по време на изпълнението им имаше уред, излязъл извън килима.

Момичетата на Весела Иванова и Ясена Стойнева получиха оценка едва 19.000 точки – 9.600 за трудност, 5.950 за артистичност и много ниските 3.750 точки за изпълнение, което ги изпрати на последната, 8-а позиция.

Златото в този финал заслужиха гимнастичките на неутралните атлети от Русия с оценка от 27.100 точки (12.600, 7.800, 6.700).

Със среброто и бронза от София си тръгнаха съответно Италия с 25.500 точки (12.600, 7.150, 5.750) и на неутралните атлети на Беларус с 24.900 точки (12.600, 7.000, 5.300).

В изпълненията с пет топки българките също допуснаха груба грешка, като уредът излезе извън терена. С оценка от 24.550 точки (11.600 – трудност, 6.850 – артистичност, 6.400 – изпълнение) те се наредиха на четвърта позиция.

Златото спечели съставът на Китай. Олимпийските шампионки изиграха без грешка композицията си и с резултат от 27.250 точки (12.500, 7.300, 7.450) заеха първата позиция.

Среброто заслужиха гимнастичките на Русия, които се състезават под неутрален флаг, с оценка от 27.200 точки (13.000, 7.200, 7.000), а с бронза се окичи съставът на Узбекистан с 25.350 точки (12.200, 6.600, 6.500).