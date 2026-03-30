Ансамбълът на България остана на крачка от отличията на Световната купа в София

Ансамбълът на България по художествена гимнастика остана на крачка от отличията във финала на пет топки на Световната купа в София, завършвайки на четвърта позиция.

След силното си представяне в многобоя в събота, когато именно с това съчетание поведоха класирането, възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева този път допуснаха грешка, която им коства място на подиума. Българките получиха оценка от 24.550 точки.

В състав Рая Божилова, София Иванова, Емилия Обретенова, Магдалена Вълкова и Магдалина Миневска, тимът ни, който взе бронз в многобоя, остана непосредствено зад призовите позиции.

Титлата спечели ансамбълът на Китай с резултат от 27.250 точки, следван от Русия с 27.200 и Узбекистан с 25.350 точки.



Във финала на три обръча и два чифта бухалки нашите останаха на последната осма позиция след много грешки. Възпитаничките на старши треньора Весела Димитрова получиха за изпълнението си едва 19.00 точки (9.600, 5.950, 3.750).