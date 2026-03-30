Стилияна Николова се окичи със среброто и на топка на Световната купа в София

Стилияна Николова добави още едно сребро на Световната купа по художествена гимнастика в София. Родната грация завоюва отличието и във финалите на топка. Българката получи оценка от 28.900 точки и затвърди силното си представяне в турнира.

Така тя прибави втори сребърен медал, след като само преди ден спечели и този в многобоя. Освен това Николова финишира на четвърто място на обръч.

Титлата във финала на топка отиде при Таисия Онофричук с резултат от 29.000 точки. За украинката това е трето злато в рамките на надпреварата, след като триумфира още в многобоя и във финала на обръч.

Трета се класира София Рафаели с 28.550 точки. Италианката също прави силно участие, като това е нейният трети бронзов медал от състезанието в София.