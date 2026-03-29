Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София. Българката направи силно състезание и се нареди сред най-добрите, въпреки допуснати неточности в едно от съчетанията.

Тя показа стабилна игра на отделните уреди и събра висок общ резултат, който ѝ донесе място на почетната стълбичка.

Състезанието събра елита на световната художествена гимнастика, а представянето на Николова затвърди позицията ѝ сред водещите състезателки в света.

Финалите на отделните уреди предстоят, където българките ще продължат битката за отличия.