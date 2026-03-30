Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета

Чете се за: 07:25 мин.
Художествена гимнастика
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика коментира представянето на грациите ни на Световната купа в София.

илиана раева очаквам силна световна купа софия
Много силно, трудно и емоционално състезание. Това каза президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева за Световната купа в София. Родните грации завоюваха пет медала - един златен, два сребърни и два бронзови, като имаше много силни изигравания, но и много сериозни грешки.

„Това беше едно много силно, трудно състезание, много емоционално състезание. За нашите основни гимнастички Стилияна Николова и Ева Бразалиева, както и за ансамбъла, това беше първо състезание. Нашите конкуренти вече бяха ходили на няколко състезания. Това класиране за Стилияна в многобоя е много добро. Допусна грешки, което на този етап, имайки предвид сложността на нейните съчетания, за мен не е проблем и имаме достатъчно време и състезания до европейското първенство и най-вече до световното първенство в Германия края на лятото, да ги отработим, да се направят много добри анализи. Много съм щастлива за златния медал на Ева Бразалиева, защото тя показва едно огромно израстване и беше много важно да повярва сама на себе си, че има големи възможности и че може да бъде фактор в тройката и да се бори за медалите. Ансамбълът първия ден показа формата, в която се намира . . . абсолютно необясними грешки, напълно необясними, защото категорично мога да ви кажа, че ансамбълът се намира в много добра форма“, каза Раева пред медиите.

„Предстои ни да седнем и да направим много добър анализ на тренировките, много добър анализ на композициите, защото на фона на всичко, което видях, българският ансамбъл е от друга планета. Заслужаваше ли си този огромен риск, имайки предвид другите отбори какво играха, какви са им съчетанията, разговаряйки със специалистите от света, всички смятат, че България е категорично най-силният отбор в ансамблите, но някои много авторитетни мнения на авторитетни личности, включително и моето вчера, което казах на Весела Димитрова, е, че ние трябва да редуцираме тези рискове, защото ние гоним някаква космическа оценка. Вярно е, че ние имаме едно младо момиче - Емилия, което играе по-малко от година, две абсолютно нови момичета на 16 години от девойките, които играят от шест месеца и, разбира се, ни трябва време, достатъчно време имаме до Олимпийските игри да сработим отбора, но независимо от това, аз смятам, че рискът трябва да бъде оправдан, рискът трябва да бъде добре обмислен“, коментира още Раева.

Раева е посъветвала Весела Димитрова да намали рисковите елементи в съчетанията.

„Знаем някои ансамблови съчетания, които получиха по-висока оценка, в кои компоненти трябва да засилим нещата и къде трябва да облекчим съчетанието. При всички случаи това, което аз ще поискам и което Весела е категорично съгласна, самата тя го разбира, че трябва малко да облекчим съчетанията от риск. Ние притежаваме огромен риск, но това, според мен, трябва да се направи вече в годината преди Олимпийските игри, когато този ансамбъл вече ще има много повече рутина, момичетата ще се играли на много повече състезания, така че няма нищо притеснително от грубите грешки. Единственото което е, че те не отразяват моментната форма на ансамбъла. Те са в много по-добра форма, отколкото грешките, които направиха. Мога тук да отлича единствено Япония и Китай с много силни, доближавайки се до нашите композиции и трудности“, допълни тя.

„Видяхме една изключителна битка при индивидуалното. Предстои една жестока битка. Много силни състезатели. Таисия от Украйна направи един парад. Един парад на качество, на сила, категорично най-силната гимнастичка на тази световна купа. Всички останали, които останаха призьорки, взеха медали и така се наредиха сред 6-8 гимнастички, са много силни. Да не забравяме, че тук я нямаше олимпийската и световна шампионка. Да не забравяме, че е нямаше Икромова и другата казахстанска гимнастичка, която е изключително силна. Така, че ни предстои много тежка борба в индивидуалното. Прогнозирам, че между 6-8 гимнастички ще се борят за медалите на Световното първенство и за квотите. Знаете, че първите три места на Световното първенство дават квоти за Лос Анджелис. Наистина много се трудим, много се стараем. Вие вече ни познавате толкова години. Знаете как функционираме, как съществуваме в художествената гимнастика в България“, заяви Илиана Раева.

„Не само за нас е трудно, за всички е трудно . . . в същото време и не мога да отрека, че се полагат и грижи от Министерството за спорта до някъде. Но докато не направим базата да имаме нормални условия за тренировка, истината е, че ни е трудно. Така, че имаме да правим страшно много изводи от тази Световна купа. Много изводи, много анализ трябва да се направи, трябва да се променят някои неща. И при индивидуалното . .. по време на цялото състезание успях да събера доста мнения от специалистите, и от съдии, и от членове на Техническия комитет. И при индивидуалното, и при ансамбъла ни очакват сериозни подобрения, да не казвам промени, но подобрения", каза президентът на БФХГ и допълни относно залата.

"Девет години очакваме разширението на зала. Истината е, че министър Пешев направи така, че придвижи по най-бързия начин документацията, взе се решение как точно ще бъде построена залата и т.н. В момента наистина, наистина сме на последната права. Спокойна съм, че тази година в близките месеци ще направим първата копка. Движат се много добре нещата там“, завърши президентът на Българската федерация по художествена гимнастика .

