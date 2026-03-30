Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение

Фигуристката Александра Фейгин е доволна от представянето си на световното първенство в Прага. В чешката столица тя се нареди 23-та, а пред БНТ тя отличи изпълнението си в кратката програма.

„Изключително съм доволна от моето представяне, най-накрая да изиграя чиста, кратка програма за този сезон. Тъй като не можах нито веднъж, имах доста проблеми, така че мисля, че добре завърших сезона. Щастлива съм“, коментира Фейгин.

Тя говори и промените, които е нанесла в програмата си.

„Промених изцяло програмата, смених музиката, върнах си една от любимите ми програми – „Списъка на Шиндлер“. И мисля, че точно това ми помогна, че просто си върнах нещо любимо, което ми даде мотивация и силите за положителна енергия. И наистина, с голяма лекота си изиграх кратката програма“, добави спортистката.

Фейгин призна и за напрежение преди изпълнението във волната програма.

„Разбира се, че исках перфектно изиграване, няма как. Но, да, допуснах неточности. Смятам, че от притеснение всичко дойде, и като преди волната имах доста напрежение, което не очаквах. Но, все пак, преборих напрежението и смятам, че добре се справих. Колкото и състезания да съм имала, винаги си има напрежение, защото много ми пука и това е целият ми живот. Естествено, че искам да представя най-доброто си изиграване. И може би просто се напрегнах, защото играх една от последните, бях пети номер в групата, и съответно доста дълго се чака, 40 минути. И постоянно като го мислиш, то става по-зле и по-зле“, каза състезателката.

Тя призна, че трудно е приела резултата от представянето си на Олимпийските игри в Милано/Кортина и че е преминала през период, в който ѝ е липсвала мотивация. „Не винаги нещата се случват както ги искаме“, заяви Фейгин.

Тя направи и кратка равносметка на сезона.

„Ако трябва да тегля чертата, едно чисто изиграване от кратка програма не е добре за сезона, но смятам, че имах много натоварен сезон - европейско първенство, Олимпийски игри, световно първенство. Това не е никак малко напрежение и процеса, през който преминаваш е много труден, защото имаш постоянно падения, чисто емоционално. Доволна съм, че наистина завърших много добре сезона“, сподели Фейгин.

В заключение тя каза, че по всяка вероятност през новия сезон ще работи с друг хореограф, след като пътищата и с Беноа Ришо се разделят.

„Така мисля, не знам, още не сме го обсъждали изцяло, но предполагам, че ще пробваме нещо друго. Просто комуникацията е много трудна, нещо явно не се свързахме достатъчно добре“, завърши Фейгин.

