От утре Полша въвежда горен таван на цените на горивата, като част от мерките за смекчаване на последиците от войната в Близкия изток.

За най-масовия безоловен бензин А95 във вторник шофьорите ще заплащат равностойността в злоти на 1,42 евро за литър. А98 ще струва най-много равностойността на 1,56 евро, а литър дизел- до 1,75 евро за литър.

Горните ценови равнища на горивата в Полша ще се определят на дневна база от полското министерство на енергетиката, което обяви и намаляване на акцизите до 15 април.

Продажби над посочените равнища ще се наказват с глоба до 230 хиляди евро- равностойността на един милион полски злоти. Новите регулации се отнасят за 3 500 собственици на бензиностанции в Полша.