БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

По-ниски от обичайните температури в началото на април

від БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Времето
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във вторник, последният ден от март, след временно спиране на валежите и частично разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще завали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието – около 9°, а в София – около 1°.

Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина – умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието, особено по южното крайбрежие, следобед ще има валежи от дъжд. По Северното Черноморие ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб, а по северното крайбрежие – до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода ще бъде 8° - 9°, а вълнението на морето – 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, а по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около -2°.

В сряда сутринта валежите временно ще спрат, но ще остане облачно. След обяд от юг отново ще завали дъжд, в планините над 1200 метра – сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са в Южна България и в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне малко по-студен въздух. В по-ниските планински райони – над 700–800 метра – дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. В четвъртък след обяд валежите ще отслабнат.

В петък и събота облачността ще остане значителна. С прекъсвания ще продължи да превалява дъжд, но вече по-слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 11° и 16°, по-ниски във високите полета на Западна България и Предбалкана.

В неделя валежи ще има на по-малко места, а облачността ще се разкъса временно. Дневните температури ще се повишат слабо.

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Празнуваме Цветница!
3
Празнуваме Цветница!
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
5
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: У нас

Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
До 20° в София утре, в средата на седмицата - ново застудяване До 20° в София утре, в средата на седмицата - ново застудяване
Чете се за: 02:02 мин.
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос" Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.
Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив
Чете се за: 03:10 мин.
Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера
Чете се за: 01:15 мин.
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ