По-ниски от обичайните температури в началото на април

Във вторник, последният ден от март, след временно спиране на валежите и частично разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще завали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието – около 9°, а в София – около 1°.

Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина – умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието, особено по южното крайбрежие, следобед ще има валежи от дъжд. По Северното Черноморие ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб, а по северното крайбрежие – до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода ще бъде 8° - 9°, а вълнението на морето – 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, а по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около -2°.

В сряда сутринта валежите временно ще спрат, но ще остане облачно. След обяд от юг отново ще завали дъжд, в планините над 1200 метра – сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са в Южна България и в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне малко по-студен въздух. В по-ниските планински райони – над 700–800 метра – дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. В четвъртък след обяд валежите ще отслабнат.

В петък и събота облачността ще остане значителна. С прекъсвания ще продължи да превалява дъжд, но вече по-слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 11° и 16°, по-ниски във високите полета на Западна България и Предбалкана.

В неделя валежи ще има на по-малко места, а облачността ще се разкъса временно. Дневните температури ще се повишат слабо.