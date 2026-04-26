Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече

Има възможност по четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече - тоест вместо 900 млн. евро може да бъдат поискани 1 милиард и 100 милиона евро. Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски в "Интервюто" по БНТ.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Вицепремиерът Недина и правителството е в усилени преговори с Европейската комисия и тъй като министър Янкулов внесе за разглежане нов закон за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, Европейската комисия е склонна тези 200 милиона евро, които бяха задържани от второто плащане за КПК, да бъдат прехвърлени като възможна сума в четвъртото плащане и ако сега 52-то Народно събране приеме този законопроект, който министър Янкулов ще внесе, тогава всъщност целият размер на четвърто плащане може дори да бъде 1 милиард и 100 милиона евро."

По думите на Клисурски, първоначално обявеният от служебния кабинет срок новото Народно събрание да основе отново всъщност антикорупционен орган 8 май може да се удължи до края на месец май. С две думи от новото Народно събране зависи каква част от парите по ПВУ ще бъдат спасени, допълни министърът.

Георги Клисурски обясни, че предложението да бъдат прехвърлени 1 милиард и 400 милиона евро от Българската банка за развитие обратно в бюджета, защото явно до момента банката няма концепция за това как да използва тези средства. Процесът по намаляването на капитала изисква технологично време, допълни той.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Съответно, държавата може да прецени, да увеличи или намали капитала на банката, както сметна за добре. Между другото, дори след намаляването сега на капитала на ББР, тя отново ще има два пъти по-висок капитал, отколкото минувата година по това време. Така че ние оставяме ББР за развитие в едно изключително добро ликвидно състояние и въпреки това успяваме 1 милиард и 400 милиона лева да подсигурим пак за държавния бюджет."

По повод мерките на кабинета срещу високите цени, Клисурски ги определи като ефективни.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Помощта, която през април месец вече изплатихме от 20 евро за най-нуждащите се физически лица, мисля, че е ефективна мярка, тъй като тя успява да компенсира физическите лица...ако зареждат, например, до 100 литра на месец, в сравнение с цените, които бяха преди март месец, биха могли да зареждат сега относително същото количество. Тези всъщност 20 евро са 13-14 литра бензин. Точно така, да. И хубавото според мен също, което е важно да се каже, е, че тази помощ е насочена само към най-нуждащите се."

Вижте целия разговор във видеото