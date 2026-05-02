Левски триумфира с трета поредна титла в мъжкия волейболен елит на България

Левски триумфира с трета поредна титла във волейболното първенство на България при мъжете. В четвърти мач от финалната серия "сините" се наложиха с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) гейма като гости на Нефтохимик 2010. Столичани спечелиха серията с 3:1 успеха.

Левски изоставаше с 1:2, но успя да направи обрат и да прибави нов трофей във витрината си след изиграването на решителен тайбрек.

В самото начало на двубоя шампионите поведоха с 10:6 и 17:13, след което приключиха гейма при 25:17.

Втората част премина равностойно, а резултатът беше 9:9, 16:16 и 25:25, а бургазлии спечелиха следващите две разигравания и се върнаха в двубоя.

Третият гейм също вървеше точка за точка, но домакините натрупаха аванс при 18:14 и това им позволи да направят обрат до 2:1 след 25:16.

В следващата част превъзходството в играта беше изцяло за "сините" и се изравниха при 25:19.

В тайбрека воденият от треньора Николай Желязков състав дръпна с 4:1 и 7:2. Резултатът премина през 11:5, а двубоят в зала "Младост" приключи при 15:7 в присъствието на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини.