Маркиньос: Показахме, че искаме трофея от първия ден в Шампионска лига

Бразилският капитан на Пари Сен Жермен Маркиньос бе много щастлив, след като вдигна втората поредна титла в Шампионската лига, която нареди френския тим до Реал Мадрид.
Тимът му се наложи над Арсенал след изпълнение на дузпи.
"Този път бяха различни емоции. Показахме, че искаме този трофей още от първия ден на турнира. Треньорът ни каза, че е още по-трудно да спечелим за втора поредна година купата. Днес показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители. Виждате Гонсало, Бералдо, които влязоха в игра, как изпълниха дузпите. Атмосферата на стадиона бе невероятна. Благодаря и на всички, които ни подкрепяха в Париж! Забавлявайте се и не създавайте проблеми", завърши бразилският национал.