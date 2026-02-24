БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.

Ашраф Хакими
Снимка: БТА
Слушай новината

Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщиха френските медии.

Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.

„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно, за да оправдае съдебен процес, въпреки че го отричам и всичко доказва, че е невярно. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве“, Хакими.

Прокуратурата в Нантер започна разследване през 2023 година, след като срещу него беше отправено обвинение в изнасилване.

#Ашраф Хакими

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
5
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Световен футбол

Бивш футболист на Левски продължава кариерата си в Бразилия
Бивш футболист на Левски продължава кариерата си в Бразилия
Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара
Чете се за: 02:35 мин.
Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико
Чете се за: 04:35 мин.
Кристиано Роналдо: Аз принадлежа на Саудитска Арабия и искам да продължа тук Кристиано Роналдо: Аз принадлежа на Саудитска Арабия и искам да продължа тук
Чете се за: 01:20 мин.
Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при шампионатен успех на Ал-Насър Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при шампионатен успех на Ал-Насър
Чете се за: 01:25 мин.
Лионел Меси и Интер Маями се сгромолясаха на старта на сезона в МЛС Лионел Меси и Интер Маями се сгромолясаха на старта на сезона в МЛС
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия "Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Депутатите обсъждат ветото върху промените в Изборния кодекс Депутатите обсъждат ветото върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ