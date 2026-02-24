Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщиха френските медии.

Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.

„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно, за да оправдае съдебен процес, въпреки че го отричам и всичко доказва, че е невярно. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве“, Хакими.

Прокуратурата в Нантер започна разследване през 2023 година, след като срещу него беше отправено обвинение в изнасилване.



