Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при шампионатен успех на Ал-Насър

Ал-Насър победи Ал Хазем с 4:0 в мач от 23-ия кръг на Саудитската професионална лига. Кристиано Роналдо откри резултата и оформи крайното 4:0.

Звездата на тима отбеляза първия си гол в 13-ата минута с удар от вътрешността на вратарското поле. Първоначално голът бе отменен заради засада, но ВАР се намеси. Нападателят отбеляза 500-ния си гол, след като навърши 30 години. Той е еинственият футболист с подобно постижение.

Кингсли Коман удвои преднината тима си в 30-ата минута. Французинът бе изведен в наказателното поле от Жоао Феликс и стреля от движение за 2:0.

В 38-ата и 73-ата минути голове на Роналдо бяха отменени заради засада.

След почивката домакините продължиха да бележат. Анжело премина 2/3 от терена на дрибъл, излезе сам срещу вратаря и записа името си сред голмайсторите.

Роналдо подпечата успеха на тима си две минути по-късно с попадение, подобно на първото, с което си заслужи и наградата за играч на мача.

Ал-Насър оглавява подреждането с актив от 55 пункта. Ал Хазем остава на 12-ото място в класирането с актив от 24 точки.