Кристиано Роналдо: Аз принадлежа на Саудитска Арабия и искам да продължа тук

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Португалецът отбеляза два гола при успеха на тима си и отхвърли слуховете за напускане

кристиано роналдо принадлежа саудитска арабия искам продължа
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Голямата звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо се завърна на терена по впечатляващ начин и реализира две попадения при победата с 4:0 над Ал-Хазем. Успехът изкачи тима на върха във временното класиране, след като по-рано Ал Хилал завърши наравно с Ал Итихад.

След двубоя Роналдо коментира и бъдещето си, слагайки край на спекулациите за евентуално напускане през лятото.

"Много съм щастлив. Както съм казвал много пъти, аз принадлежа на Саудитска Арабия. Това е страна, която прие много добре мен, семейството ми и приятелите ми. Щастлив съм тук. Искам да продължа. Най-важното е, че продължаваме да се борим. Ние сме на върха. Нашата работа е да печелим, да притискаме съперниците си за титлата и ще видим. На прав път сме. Добри сме и сме уверени. В добра форма сме, да видим какво ще се случи“, заяви португалецът.

Договорът му е с оставащ срок от близо 18 месеца, като в него е заложена освобождаваща клауза в размер на 50 милиона евро.

