Роналдо с подобаващо завръщане за Ал-Насър в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо се завърна подобаващо за Ал-Насър, който записа седми пореден успех в първенството на Саудитска Арабия. Португалецът и неговите съотборници взеха своето при гостуването си на Ал Фатек след 2:0 в мач от 21-ия кръг.

Националът на Португалия, който пропусна два мача от първенството заради несъгласие с трансферната политика на клуба през януари, реализира първото попадение в срещата. То дойде в 18-ата минута след шут с десния крак от наказателното поле. Айман Яхия оформи крайното 2:0 в 78-ата минута.

Роналдо вече има 18 шампионатни гола през сезона и помогна на Ал-Насър да намали изоставането си от лидера в класирането Ал-Хилал само на една точка. Бившият футболист на Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Ювентус беше заменен дълбоко в допълнителното време на среща от Абдула Ал-Хамдан.