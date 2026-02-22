Лионел Меси и Интер Маями се сгромолясаха на старта на сезона в МЛС

Лионел Меси и Интер Маями претърпяха разочарование на старта на новия сезон в Мейджър Лийг Сокър. Аржентинецът и неговите съотборници отстъпиха срещу ФК Лос Анджелис с 0:3 в мач от първия кръг.

Срещата се игра пред 77 хиляди зрители, което е втората най-голяма посещаемост на мач в историята на МЛС. Хюн-мин Сон направи асистенция за гола на Давид Мартинес в 38-ата минута, а след почивката Денис Буанга и Нейтън Ордаз оформиха крайното 3:0.

Меси се възстанови от контузия на ахилесовото сухожилие, но изглеждаше, че му липсва ритъм на игра. Световният шампион с Аржентина от 2022 влезе в пререкания с Райън Портоуз от съперника